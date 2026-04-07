Краснодар остался без авиасообщения Росавиация: в аэропорту Краснодара временно ограничили прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Краснодара, проинформировала пресс-служба Росавиации. В ведомстве отметили, что решение было принято ради обеспечения безопасности.

Ранее аналогичные меры начали действовать в аэропорту Ульяновска (Баратаевка). Росавиация не уточнила, с чем именно связаны ограничения.

До этого стало известно, что более 100 рейсов задержали и отменили в аэропорту Санкт-Петербурга из-за вводившихся ограничений. Среди задерживающихся были самолеты из Душанбе, Москвы, Уфы, а также рейсы в Минск, Махачкалу, Самару, Геленджик, Тюмень и другие города. Почти на 10 часов задержали рейс в Уфу.

Кроме того, аэропорты Бугульмы и Казани временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Всего за ночь ограничения ввели в 10 авиагаванях. В Росавиации уточнили, что приостановка работы коснулась также аэропортов Ульяновска, Самары, Владикавказа, Грозного, Пензы, Саратова, Краснодара и Волгограда. План «Ковер» также ввели на территории Моздока в Северной Осетии.