Командир «Ахмата» раскрыл правду о ситуации в Клещеевке Командир «Ахмата» Алаудинов: ВС РФ контролируют линию от Клещеевки до Курдюмовки

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Апты Алаудинов

Поселок Клещеевка, расположенный к югу от Артемовска в ДНР, на сегодняшний день контролируется российскими войсками, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире «Соловьев Live». Он уточнил, что ВС РФ закрепились на линии вплоть до Курдюмовки.

Ребята находятся на всей линии, начиная от Клещеевки и вниз. Одно крыло — в Курдюмовке, второе крыло — в Клещеевке, — рассказал он.

По мнению Алаудинов, на этом участке линии боевого соприкосновения следует ожидать новых попыток ВСУ прорвать российскую оборону. Киев продолжит забрасывать войска «в топку», однако в конечном итоге исчерпает ресурсы, заключил он.

Ранее на фоне ожесточенных боев о ситуации в Клещеевке поступала различная информация. Так, военкор ВГТРК Александр Сладков сообщал, что подразделения ВС РФ оставили позиции вблизи поселка из-за «снарядного голода».

Позднее эти сведения опроверг советник врио главы ДНР Ян Гагин и военный корреспондент Анна Долгарева. Журналистка заявляла, что провела день в расположении бригады, которая обороняет населенный пункт.

Экс-замминистра информации ДНР Даниил Безсонов также не подтвердил сообщение Сладкова, однако признал, что в районе Клещеевки идут ожесточенные бои. По его словам, ВС РФ приходилось отражать по 20 атак в сутки, причем с нескольких направлений.