Власти Калужской области оценили последствия атаки беспилотника Шапша: жертв и разрушений после атаки БПЛА в Калужской области нет

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Никто не пострадал в результате уничтожения беспилотного летательного аппарата над территорией Калужской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владислав Шапша. Он также указал на отсутствие разрушений в результате инцидента. Беспилотник был сбит в Медынском районе области.

На территории Медынского района в 02:57 средствами ПВО сбит БПЛА. Пострадавших и разрушения инфраструктуры нет, — написал Шапша.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о том, что в ночь на 5 сентября российские военные предотвратили атаки беспилотников на объекты Москвы. По данным Собянина, аппараты были сбиты в Калужской области и Истринском районе Подмосковья. При этом в последнем случае, по предварительным данным, обломки беспилотника при падении повредили бытовой объект. Также уничтожение двух БПЛА подтвердили в Минобороны РФ.

4 сентября в Минобороны РФ сообщили, что украинский беспилотник был перехвачен над территорией Брянской области. По информации ведомства, инцидент произошел около 16:30.

В ночь на 1 сентября глава Курской области Роман Старовойт сообщил, что два беспилотника ВСУ атаковали город Курчатов. По его словам, в результате налета были повреждены жилой дом и административное здание.