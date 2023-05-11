«Как фашисты»: стычка пенсионеров с полицейскими под Пензой попала на видео В Пензенской области произошла стычка между пенсионерами и полицейскими

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В селе Малая Сердоба Пензенской области произошла стычка между пенсионерами и полицейскими, сообщил Telegram-канал PenzaInform. Конфликт произошел из-за того, что стражи порядка остановили женщину за переход дороги в неположенном месте и собирались составить на нее протокол, после чего за нее заступился пожилой мужчина. Он назвал действия сотрудников ДПС незаконными и ударил одного из них, после чего те скрутили его и положили на землю. К стычке подключились другие прохожие, которые сняли происходящее на видео.

Издеваетесь над людьми! Вы привыкли... Как фашисты! Ты что бьешь человека ни за что? Я тебе стукну! — сказала старушка, защищая поверженного пенсионера.

Гаишники попытались объясниться, что к пожилому мужчине «вообще никто не подходил», и претензий к нему не было.

На Украину вас надо! — крикнул, в свою очередь, задержанный.

По словам автора ролика, задержанный пенсионер страдает заболеванием сердца, ему грозит наказание за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов.

В региональном главке МВД сообщили изданию, что полицейские были вынуждены применить физическую силу к мужчине. На него надели наручники и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Собранный по данному происшествию материал направлен в следственные органы для дальнейшей правовой оценки, — сообщили в УМВД.

В начале года в подмосковном городе Егорьевске пенсионер умер в отделе полиции сразу после допроса. СМИ писали, что причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность. Сообщалось, что 65-летний погибший дал признательные показания по уголовному делу, по которому проходил в статусе свидетеля.