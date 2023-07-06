Кадыров запретил дроны в Чечне Кадыров подписал указ о временном запрете использования беспилотников в Чечне

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

В Чечне временно запретили запускать беспилотники, соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров, документ опубликован на его сайте. Ограничения будут действовать до снятия режима, введенного в рамках указа президента о мерах, осуществляемых в субъектах РФ в связи c военным положением в новых регионах.

Временно запретить использование беспилотных гражданских воздушных судов в воздушном пространстве над территорией Чеченской Республики, за исключением <...> используемых органами государственной власти <...> и подведомственными им учреждениями, <...> организациями, выполняющими государственный оборонный заказ, — говорится в тексте указа.

Запрет на запуск беспилотников уже ввели почти в 60 российских регионах. Так, в Москве и Подмосковье запретили полеты БПЛА 3 мая, о чем было объявлено вскоре после атаки двух дронов на Кремль в ночь накануне.

В некоторых регионах запрет на беспилотники действует с 2022 года, в том числе в Нижегородской области, где в конце мая полиция начала искать авторов ролика, на котором трактористы из Арзамаса распахали на поле огромную надпись «Я русский». Агрономы попали в поле зрения МВД из-за того, что видео было снято на квадрокоптер.