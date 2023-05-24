Распахавших на поле надпись «Я русский» трактористов начала искать полиция Baza: полиция Арзамаса ищет фермеров, распахавших надпись «Я русский» в ролике под песню SHAMAN

Фото: Marcus Brandt/dpa/Global Look Press

Трактористы из Арзамаса вдохновились песней SHAMAN и сняли видео, на котором распахали на поле огромную надпись «Я русский», сообщил Telegram-канал Baza. Но теперь агрономов разыскивает полиция, поскольку ролик был снят на квадрокоптер, а запуск беспилотников на территории Нижегородской области строго запрещен.

Запрет на применение беспилотных летательных аппаратов в Нижегородской области действует с 2022 года, однако фермеры из Арзамасского района проигнорировали это требование. Трактористы решили использовать коптер, чтобы запечатлеть с высоты птичьего полета надпись «Я русский», которую они распахали на поле, сопроводив кадры отрывком из одноименной песни SHAMAN.

Сейчас правоохранители пытаются установить всех работников сельского хозяйства и других причастных к съемкам ролика, решивших выразить свои патриотические чувства таким образом.

Ранее в центре Москвы полицейские задержали молодую пару, запускавшую беспилотник. Парень и девушка объяснили стражам порядка, что хотели лишь запечатлеть красивый закат в столице, но после запуска коптера потеряли с ним связь. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.