Кадыров сообщил украинским депутатам, что Ичкерии давно не существует Кадыров украинским депутатам: Ичкерии давно не существует

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал уморительной новость о внесении в Верховную раду депутатами Украины законопроекта о признании Ичкерии («Чеченская Республика Ичкерия» — террористическая организация, запрещена в Российской Федерации). Он напомнил в Telegram, что Ичкерии давно нет.

Люди добрые, донесите до этих чудаков важное сообщение: пока они блуждают во временном пространстве, потеряв связь с действительностью, Ичкерии даже на бумаге не существует, — отмечается в его сообщении.

По словам Кадырова, Ичкерию ликвидировали сами же бывшие ичкерийцы, которые в 2007 году объявили об упразднении Ичкерии и создании так называемого Имарата Кавказ (террористическая группировка, запрещена в России). После этого в проекте Запада, указал глава Чечни, оставался «телефонный парламент», в который входило «полтора человека», но и он был распущен в 2009 году.

Ранее стало известно, что за один бой в среднем погибает более 100 украинских военных, сообщил Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы ВС России готовы «провести подробную экскурсию» по местам столкновений, где покажут «минимум с десяток денацифицированных укровояк». К своему посту глава Чечни прикрепил видео, на котором показаны российские военные, перемещающиеся по районам столкновений.