«Крайне недоволен»: Кадыров раскритиковал обмен пленными с Украиной Кадыров заявил, что недоволен обменом «азовцев» на пленных россиян

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что «крайне недоволен» состоявшемся накануне обменом командиров и бойцов батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность в России запрещена) на пленных россиян. По его мнению, российские власти выполнили обмен на украинских условиях. Он также посетовал на то, что с «активными участниками спецоперации» не посоветовались, принимая такое решение.

Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих. Я бы понял, если был бы равноценный обмен — военнослужащего на военнослужащего, агента на агента. <...> Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой, — заявил Кадыров.

Он добавил, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, очень огорчились такому обмену. По словам Кадырова, они сделали свой вывод — «не брать фашистов в плен».

Ранее турецкие СМИ сообщали, что в рамках обмена России выдали 50 пленных, а Украине — 215. Утверждается, что среди тех, кого получил Киев, оказались командиры батальона «Азов» Денис Прокопенко (Редис) и Святослав Паламара (Калина).

Позднее в российском военном ведомстве подтвердили возвращение 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, а также Донецкой и Луганской народных республик. Подробностей о возвращенных украинских бойцах не сообщается. Лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал органы власти за то, что они не осветили обмен военнопленными с Украиной.