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Кадыров подарил дочери титулованного жеребца по кличке Титан

19:28, 23 сентября 2021
Кадыров подарил дочери титулованного жеребца по кличке Титан Рамзан Кадыров Фото: ramzan/vk.com
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Глава Чечни Рамзан Кадыров приобрёл самого титулованного в России жеребца породы тинкер по кличке Титан. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте руководителя республики. Он подарил его своей дочери на день рождения.

Также информация о покупке подтверждается в Instagram-аккаунте заводчицы Арины Либонтовой.

Hermits Titanium, самый титулованный жеребец породы тинкер в России, сменил владельца и теперь живёт в Чеченской Республике. Наш любимый зефир отправился жить среди прочих элитных лошадей различных пород, которые стоят в великолепной конюшне под покровительством Р. А. Кадырова, — написала она.

Либонтова добавила, что это более чем достойная награда за все заслуги и умения коня. Кроме того, по её мнению, такой роскошной жизни, как на конюшнях Кадырова, она бы никогда не смогла обеспечить Титану.

Такому шикарному жеребцу, я считаю, нужно жить именно так, как он живёт теперь в новом доме, — резюмировала заводчица.

Тинкeр, она же ирландский кoб или цыганская упряжная, — порода тяжелоупряжных лошадей, выведенных в Ирлaндии. Эти лошади отличаются широким рельефным телом с прямой спиной. Чёлка, хвoст и грива у них густые, а копыта сильно обрoслые.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров наградил спортсменов, представляющих чеченский бойцовский клуб «Ахмат», автомобилями Mercedes. Их победы на международных аренах он назвал «спортивным достоянием Чеченской Республики».

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