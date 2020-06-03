Кадыров опроверг слухи о вышках 5G в Чечне

https://static.news.ru/photo/e85eefe0-a5bf-11ea-bbd2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал не верить в «чипизацию» для управления населением и опроверг слухи об установке в Чеченской Республике вышек 5G.

Жители республики в последнее время написали несколько сообщений в соцсетях о том, что в Чечню прибыла техника для установки вышек 5G. Кадыров в прямом эфире в Instagram заявил, что «никаких вышек в Чечне нет и никто их не собирается устанавливать».

Я бы с удовольствием это поддержал, это новая технология, которая улучшает качество и скорость Интернета. У нас ещё 4G не полностью охвачено и нормально не работает, дети не могут полноценно дистанционно заниматься из-за качества связи, — заметил глава ЧР.

Кадыров подчеркнул, что техника, которую принимают за вышки 5G, принадлежит «Грознефтегазу» и предназначена для добычи природных ресурсов. Также глава Чечни призвал не верить слухам о «чипизации», добавив, что он бы первым «встал против» этой практики, если бы подобная информация хоть в какой-то мере соответствовала действительности.

Как писал NEWS.ru, Кадыров в ходе эфира в соцсети допустил, что в Чечне разработают первую российскую вакцину от коронавируса.