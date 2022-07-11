К Санкт-Петербургу приблизился циклон «Зельда» Синоптик Колесов предупредил о надвигающемся на Санкт-Петербург циклоне «Зельда»

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

На Санкт-Петербург надвигается циклон «Зельда», предупредил синоптик Александр Колесов 11 июля в своем Telegram-канале. По его словам, теплый фронт будут сопровождать ливни, грозы, местами град и шквалистый ветер со скоростью до 23–28 м/с.

Сейчас в Санкт-Петербурге тихо и хорошо, но это затишье перед бурей. Уже сейчас к городу медленно подходит теплый атмосферный фронт от циклона «Зельда», который формируется на юге и смещается на территорию Беларуси. <...> При грозах шквалы до 23–28 метров в секунду, — написал Колесов.

Он добавил, что днем петербуржцы смогли насладиться теплой погодой:воздух прогрелся до +26–31 градуса. К вечеру, как прогнозирует Колесов, жара пойдет на убыль и завершится грозами.

Ранее представитель Гидрометцентра рассказал, что 11 июля воздух в Москве прогрелся до 32,8 градуса тепла. Это стало рекордной температурой за год. До этого самый жаркий день в Москве зафиксировали 27 июня.