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18 июля 2025 в 17:14

Дождь стеной и парилка до +35? Погода в Москве в выходные: чего ждать

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В ближайшие выходные в Москве температура немного понизится. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице на 19 и 20 июля, ждать ли дождя стеной и парилки до +35 градусов?

Какая погода будет в Москве в выходные

Синоптик Александр Шувалов рассказал, что в Москве в ближайшие выходные 19–20 июля погода ожидается неустойчивая.

«На днях к Москве и Подмосковью подойдет очередная зона с юго-запада, и в субботу регион накроет дождями. В этот день ожидают наиболее интенсивные осадки, и температура немного понизится до +21–23 градусов. В ночь с 19 на 20 июля дождь прекратится, температура останется на том же уровне. Ветер сменится на юго-восточный до 5 м/с», — рассказал он URA.RU.

Специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что жителям Подмосковья стоит подготовиться к переменчивой погоде в предстоящие выходные дни. По ее словам, суббота пройдет в противостоянии северного антициклона и западного циклона.

«До полудня в субботу на большей части территории Подмосковья еще обойдется без осадков. Однако затем погода начнет стремительно портиться: пойдет дождь, и, судя по нашим картам, на юге и западе Подмосковья он местами будет сильным, сопровождаясь грозами. К 21 часу вечера может выпасть до 20–25 мм осадков. При этом в ночь на воскресенье дождь, к сожалению, не прекратится», — предупредила она.

Таким образом, в российской столице в ближайшие выходные 19–20 июля ожидается дождь стеной, но парилки до +35 градусов не будет.

Какая погода будет в Санкт-Петербурге в выходные

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что предстоящие выходные в Санкт-Петербурге еще порадуют теплом и солнцем.

Так, в субботу антициклон сохранит в городе малооблачную и сухую погоду, с температурой на 3–4 градуса выше климатической нормы. В воскресенье к вечеру кратковременными грозовыми дождями в регионе отметится северная периферия циклона, но и в этот день будет очень тепло, уточнил синоптик.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В субботу, 19 июля, прогнозируется небольшая облачность, без осадков. Ночью ожидается от +15 до +17 градусов, днем от +26 до +28 градусов. Ветер юго-восточный, 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что ниже нормы.

В воскресенье, 20 июля, Северную столицу ожидает переменная облачность, вечером — кратковременные дожди, местами грозы. Ночью от +16 до +18 градусов, днем от +25 до +27 градусов. Ветер северо-восточный, 5–10 м/c, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет падать и составит 757 мм рт ст., что ниже нормы.

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