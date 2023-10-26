Известный шеф-повар скончался в Екатеринбурге Шеф-повар из Екатеринбурга Абсабиров умер на 37-м году жизни из-за аппендицита

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Шеф-повар из Екатеринбурга Максим Абсабиров скончался на 37-м году жизни от септического шока, сепсиса, целлюлита туловища и острого аппендицита, сообщает издание Е1.RU. Он заведовал кухней в «Тихвине», «Джеймсе» и ресторане «Пан Сметан».

Абсабиров 30 августа 2023 года почувствовал себя плохо, у мужчины сильно разболелся живот. Приехавшие на вызов медики доставили пациента в городскую больницу № 40. Там ему провели операцию и после этого перевели в обычную палату, однако боли в том же месте не прекратились.

Пациенту кололи обезболивающие, но никакого эффекта это не давало. Далее ему провели повторную операцию. Родственники умершего повара считают врачей ответственными за смерть Абсабирова, поскольку, по их словам, операции были проведены халатно. Смерть наступила 1 октября.

В 11 утра 1 сентября на перевязке медперсонал проигнорировал скопление экссудата в ране. Также утром этого дня был обход, Максим пожаловался на сильные боли, врач сказал, ставьте обезболивающее. Оба дня после первой операции у Максима держалась температура, — сказала сестра шеф-повара.

Абсабиров разработал несколько программ питания, организовал производство и доставку готовых блюд в соответствии со своей методикой сбалансированного рациона. У мужчины осталась жена и дочь. Его похоронили 5 октября.

Ранее в подмосковном Солнечногорске скончался шестилетний ребенок после трехлетнего пребывания в коме из-за ошибки врачей. Мальчик умер в день вынесения приговора докторам — им дали по 3,5 и 4 года лишения свободы условно.