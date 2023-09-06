Врачи обнаружили 10 магнитных шаров в животе у трехлетнего ребенка в Уфе

В Уфе врачи извлекли из живота трехлетнего ребенка 10 магнитных шариков диаметром 3 мм каждый, сообщает в Telegram пресс-служба башкирского Минздрава. В ведомстве уточнили, что ребенка успели вовремя обследовать, и он не пострадал.

В больницу скорой медицинской помощи обратились родители трехлетнего ребенка, который жаловался на боли в животе. Врачи провели рентгенологическое исследование органов брюшной полости, во время которого обнаружили магнитные шарики. Специалисты извлекли десять магнитных шариков диаметром 3 мм, — говорится в сообщении Минздрава.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге двухлетний мальчик наглотался магнитных шариков. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Врачи, боровшиеся за жизнь малыша, рассказали, что четыре шарика прошли в кишечный тракт, еще два остались в желудке. Хирурги стационара экстренно провели мальчику лапаротомию и удалили инородные тела. Его здоровью ничто не угрожает.

Как рассказали в пресс-службе подмосковного Минздрава, если ребенок что-то «спрятал» в нос или уши, ни в коем случае не нужно пытаться достать предмет самостоятельно, так можно протолкнуть его еще дальше и тем самым усугубить ситуацию. Врачи напомнили, что в таких случаях лучше сразу же обращаться за медицинской помощью. Специалисты смогут извлечь инородный предмет эндоскопическим путем.