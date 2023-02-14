Иностранца обвинили в поджоге элитной коллекции авто в Новосибирске

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Bentley Bentayga

В Новосибирске поместили с СИЗО обвиняемого в уничтожении коллекции элитных автомобилей, принадлежавшей гонщику Дмитрию Матвееву, передает «Сиб.фм». По решению Заельцовского районного суда он пробудет там до 9 апреля. Обвиняемый является иностранным гражданином, что учитывалось при принятии решения суда.

При принятии решения судом учтены характер и тяжесть инкриминируемого подозреваемому преступления, сведения о его личности и отсутствии законных оснований для пребывания его на территории Российской Федерации, — сообщили в суде.

Ущерб от действий обвиняемого составил около $1 млн. По версии следствия, 9 февраля он поджег коллекцию элитных автомобилей гонщика Матвеева. В итоге сгорело 10 авто: два Mercedes-Benz G-Class, Bentley Bentayga, Lexus RX 450, BMW X5, Toyota Land Cruiser 300, Porsche 911 GT, Dodge Ram, Bentley Continental, Mercedes-Benz AMG GT Roadster. Машины не подлежат восстановлению, уточнило издание.

В ночь на 14 февраля в московском районе Отрадное загорелось здание автосервисного центра на площади в 1500 кв. м. К тушению пожара на улице Декабристов были привлечены 173 спасателя и 51 единица техники. Пожарные спасли трех человек и спустя три часа с момента сигнала полностью ликвидировали горение.