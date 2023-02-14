В Москве из горящего автосервиса вытащили троих человек В Москве потушили техцентр и спасли трех человек

Фото: mchs.gov.ru

В ночь на 14 февраля в столичном районе Отрадное загорелось здание автосервисного центра на площади в 1500 кв. м, сообщает пресс-служба МЧС России по Москве. К тушению пожара на улице Декабристов были привлечены 173 спасателя и 51 единица техники. Пожарные спасли трех человек и спустя три часа с момента сигнала полностью ликвидировали горение.

В 23:58 поступило сообщение о пожаре. <...> По прибытии первых подразделений наблюдается возгорание в двухэтажном техцентре. Площадь пожара составила 1500 кв. м. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных спасено три человека. <...> Принятыми мерами в 01:55 пожар локализован. В 02:45 ликвидация открытого горения. В 02:58 — полная ликвидация, — говорится в сообщении.

Вечером 12 февраля произошел пожар в одной из башен делового центра «Москва-Сити». Площадь возгорания составила 300 кв. м. В МЧС сообщили, что на четвертом этаже строящегося здания загорелись строительные материалы. Задымление сняли на видео очевидцы. На кадрах показана одна из строящихся высоток, из которой валит густой серый дым. Позднее огонь был ликвидирован.