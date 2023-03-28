Infpol: отец троих детей из Бурятии погиб на Украине

Фото: МО Украины

Военнослужащий ВСУ, архивное фото

Сайт infpol.ru сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погиб ушедший на фронт добровольцем житель Бурятии Виктор Сизов. По данным ресурса, у мужчины остались жена и трое детей. Минобороны России информацию о гибели бойца не комментировало.

По информации ресурса, прощание с Сизовым пройдет 29 марта в селе Хонхолой, затем на центральной площади населенного пункта состоится траурный митинг.

Как сообщает сайт, Сизов родился в многодетной семье в 1990 году. Односельчане отзываются о нем, как о добром, открытом и скромном человеке. По их словам, он всегда относился уважительно к людям и заботился о своих родителях.

Как стало известно сайту, в 2015 году мужчина женился и в последующие два года у пары родились сын и дочь. Третий ребенок появился на свет в 2023 году, но Сизов увидеть его не успел. По данным ресурса, в ноябре 2022 года он отправился в зону СВО и погиб 11 февраля.

Ранее портал 74.ru сообщил о гибели жителя Челябинской области, который участвовал в СВО на Украине в качестве добровольца ЧВК «Вагнер». У 43-летнего мужчины остались трое детей от разных браков. Информацию о его гибели подтвердила местный депутат Лариса Жабина, Минобороны России ее не комментировало.