74.ru: вступивший в ЧВК «Вагнер» многодетный россиянин погиб на Украине 74.ru: вступивший в ЧВК «Вагнер» многодетный отец из Челябинской области погиб в ходе СВО

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Портал 74.ru сообщил, что Альберт К. из Челябинской области, вступивший в августе добровольцем в частную военную компанию «Вагнер», погиб в ходе специальной военной операции на Украине. Об этом говорится в свидетельстве о гибели майора, предоставленном изданию его сестрой Альбиной. У 43-летнего мужчины остались трое детей от разных браков. Информацию о гибели Альберта К. подтвердила депутат Кулуевского сельского поселения Лариса Жабина. В Минобороны пока не прокомментировали эти сведения.

Альберт решил пойти через ЧВК «Вагнер», подписал с ними контракт. Маме он ничего не сказал, она даже не знала. Сейчас мы пытаемся узнать в военкомате, можно ли ему присвоить Героя России, — сказала сестра погибшего.

Как пишет 74.ru, до начала СВО Альберт К. проживал с женщиной, на которую перед отправкой в зону спецоперации оформил доверенность для получения выплат. Сейчас, по словам сестры военного, она отказывается помогать его детям.

74.ru отмечает, что Альберт К. в 2001 году окончил Челябинское танковое училище по специальности «инженер-танкист». Позже он служил в Челябинске в ГУ ФСИН, пишет издание.

Пресс-служба компании «Конкорд», владельцем которой является Евгений Пригожин, сообщила о том, что предприниматель и основатель частной военной компании «Вагнер» рассказал о бойцах иностранного происхождения в ЧВК. В ответе финской газете Helsingin Sanomat Пригожин отметил, что в составе ЧВК находятся порядка 20 граждан Финляндии. По его словам, финны воюют в британском батальоне в составе ЧВК, командиром которого является гражданин США.

Издание Politico ранее сообщило о том, что межпартийные депутаты Европарламента призвали ЕС внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Парламентарии направили письмо с соответствующей инициативой председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале. Депутаты заявили о нарушениях международного права на Украине, совершенных, по их словам, бойцами ЧВК «Вагнер».