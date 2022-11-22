Politico: в Европарламенте призвали ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористами Politico: члены Европарламента призвали ЕС признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Издание Politico сообщило о том, что межпартийные депутаты Европарламента призвали ЕС внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Парламентарии направили письмо с соответствующей инициативой председателю Европейского совета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале. Депутаты заявили о нарушениях международного права на Украине, якобы совершенных бойцами ЧВК «Вагнер».

Частное наемное ополчение, возглавляемое близким союзником Владимира Путина Евгением Пригожиным, участвовало в конфликтах от Украины до Сирии, Судана, Мозамбика и Центральноафриканской Республики среди прочих, — сказано в письме.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» сообщила во «ВКонтакте», что ее основатель, бизнесмен Пригожин считает ЧВК «Вагнер» самой крупной и боеспособной частной армией в мире. Он подчеркнул, что военная компания достойно противостоит ВСУ и является решающей силой на Украине.

Пригожин добавил, что американцы навряд ли смогут обучить украинскую армию чему-то кардинально новому, поскольку бойцы ВСУ и сами могут преподавать боевое мастерство всему миру.

Ранее Генассамблея НАТО призвала страны — члены Альянса официально объявить Россию террористическим государством. Согласно документу, члены военно-политического блока создадут международный трибунал для фиксации фактов «российской агрессии» на Украине, чтобы привлечь Москву к ответственности, а также к выплате ущерба.