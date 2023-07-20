Жительницу Волгограда избили битой ради смартфона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Волгограда задержала трех мужчин по подозрению в избиении 19-летней девушки, сообщает V1.Ru со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России. По данным ведомства, в потерпевшую стреляли из пистолета и били по голове битой ради сотового телефона и девяти тысяч рублей.

Представители ведомства отмечают, что инцидент произошел вечером 19 июля в сквере на пересечении улицы Чебышева и Районной. Подозреваемые, вооружившись пневматическим пистолетом и битой, повалили девушку на землю и избили ее. Они отобрали ее телефон и деньги, а затем скрылись. Потерпевшая была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой и пулевыми ранениями. Всего преступники сделали 10 выстрелов.

В тот же день все подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое 16-летних студентов местного колледжа и 18-летний житель Астраханской области. Пневматический пистолет и бита были изъяты. Уточняется, что преступники напали на 36-летнего мужчину за несколько часов до ограбления девушки.

В начале июня житель Москвы с автоматом в руках ограбил автосервис. Кадры с места происшествия были опубликованы в Сети. После того как мужчина получил шесть тысяч рублей, он скрылся.