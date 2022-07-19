Хрюкающие барсуки напугали семью в Красноярском крае

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Хрюкающие барсуки напугали семью в Красноярском крае, сообщает «МК в Красноярске». Зверьки агрессивно выбежали к людям в районе села Новоселово, их засняла на видео Любовь Катеренюк.

Кто вы такие, полосатые? Ой, они агрессивные! — воскликнула она в кадре.

В Telegram-канале «Бал дебютанток» отметили, что барсуки для Красноярского края скорее экзотичные животные.

Жительница Красноярского края Таисия ранее рассказала, как отогнала вышедшего к ней медвежонка, накричав на него и несколько раз ударив. Она объяснила, что не стала убегать, так как этого делать нельзя. Самого медвежонка, полутора лет от роду, женщина сравнила с большим ребёнком, который тянулся к ней поиграть. По размерам он сравним с крупным алабаем и имеет двухсантиметровые когти, отметила Таисия.

В 2020 году стало известно об интересе к барсукам президента США Дональда Трампа. Его интересовало, как барсуки ведут себя с людьми, насколько агрессивными и опасными они могут быть, скучные ли они или «с характером».