https://static.news.ru/photo/0031e2c4-4f37-11ea-8455-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Стало известно, что президент США Дональд Трамп во время брифингов неоднократно спрашивал про барсуков. Об этом рассказали корреспонденты, работавшие в его администрации.

Репортёры Daily Beast Лахлэн Маркэй и Асавин Сабсэнг издали книгу Sinking in the Swamp («Утопая в болоте»), в которой описали эти случаи.

Так, в частности, Трамп как минимум дважды спросил про барсуков бывшего руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса. Его интересовало, как барсуки ведут себя с людьми, насколько агрессивными и опасными они могут быть, скучные ли они или «с характером».

Как пишет Business Insider, такой интерес был продиктован, вероятно, тем, что Прибус родом из штата Висконсин, который использует барсука в качестве одного из символов.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассмешил присутствующих на заседании Госсовета чиновников. Взяв слово, политик призвал возродить в стране крестьянство и рассказал, как он за 10 километров почувствовал, что кролик прищемил лапку.