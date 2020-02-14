Стало известно, что президент США Дональд Трамп во время брифингов неоднократно спрашивал про барсуков. Об этом рассказали корреспонденты, работавшие в его администрации.
Репортёры Daily Beast Лахлэн Маркэй и Асавин Сабсэнг издали книгу Sinking in the Swamp («Утопая в болоте»), в которой описали эти случаи.
Так, в частности, Трамп как минимум дважды спросил про барсуков бывшего руководителя аппарата Белого дома Райнса Прибуса. Его интересовало, как барсуки ведут себя с людьми, насколько агрессивными и опасными они могут быть, скучные ли они или «с характером».
Как
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