«Я на него зарычала»: женщина рассказала о встрече с медвежонком

Фото: Andrey Ivanov/Global Look Press

Жительница Красноярского края Таисия отогнала вышедшего к ней медвежонка, накричав на него и несколько раз ударив, передаёт «360». О появлении животного её предупредил велосипедист. Он вспугнул хищника и уехал, а тот заинтересовался женщиной.

Я начала кричать, поскольку диких животных отпугивают громкие звуки. У меня с собой не было колонки с музыкой, иначе это тоже сработало бы. Но он всё равно заинтересовался мной. <...> Вы можете не поверить мне, но я дала ему пару ударов справа и по макушке. <...> На него подействовало, когда я на него зарычала. Но я просто от досады уже, что он от меня не отстаёт. Вот и всё, — сказала Таисия.

Она объяснила, что не стала убегать, так как этого делать нельзя. Самого медвежонка, полутора лет от роду, женщина сравнила с большим ребёнком, который тянулся с ней поиграть. По размерам он сравним с крупным алабаем и имеет двухсантиметровые когти, отметила Таисия. По её словам, медведя могут поймать и поместить в частный зоопарк — в хорошие условия.

Ранее на севере Красноярского края к людям вышел белый медвежонок. Как оказалось, малыш потерял маму и несколько дней сидел на одном месте. Директор зоопарка «Роев Ручей» Андрей Горбань отметил, что возраст медвежонка небольшой, поэтому самостоятельно охотиться он не может.