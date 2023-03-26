«Все опечатали»: хозяйка разрушенного дома в Киреевске рассказала о взрыве Хозяйка разрушенного дома в Киреевске рассказала, что ее дом опечатан и ей негде больше жить

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Собственник разрушенного обломками беспилотника дома в Киреевске Тульской области рассказала изданию SHOT, что в момент взрыва ее сын находился в доме вместе с его девушкой. Двухэтажное строение почти полностью разрушено, уцелела только кухня. Она указала, что осколки сильно повредили ногу ее сыну, однако он держится бодро, через пять дней его заберут из больницы. По словам женщины, она не знает, что делать, поскольку больше жить негде, а в разрушенный дом не пускают правоохранительные органы. Территория вокруг падения дрона оцеплена.

Женщина рассказала, что в момент происшествия она была на работе. В доме на тот момент находился сын-студент и его девушка, учащаяся в музыкальном колледже. Пара приехала к ней в гости и в момент инцидента отдыхали в доме.

Она добавила, что обломки дрона разрушили практически весь двухэтажный дом и постройки на территории: бассейн, две теплицы, баню, детский домик. В доме были еще три йорка и морская свинка, животные до сих пор испуганы. Жительница Киреевска сейчас у дочери, она не понимает, как ей быть дальше, пишет SHOT.

Взрыв прогремел в Киреевске 26 марта в 15:19. В ЕДДС по Киреевскому району сообщали, что в результате пострадали парень и девушка 2004 и 2006 годов рождения, получившие осколочные ранения. В облздраве Тульской области сообщили, что третий пострадавший обратился в медучреждение самостоятельно, в приемном отделении Киреевской ЦРБ рассказали, что его не будут госпитализировать, поскольку у него только ссадины и нет ранений.

В результате инцидента зафиксированы повреждения в трех многоквартирных домах и четырех хозяйственных постройках. В экстренных службах сообщали, что причиной взрыва могло стать падение беспилотника с боеприпасом.

Ранее жительница поселка Дубовка в Узловском районе Тульской области рассказала, что в момент взрыва в Киреевске в ее доме задребезжали окна. По ее словам, жилище «прилично тряхнуло».