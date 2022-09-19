В Херсоне пообещали ответить на ракетные обстрелы Киева Замглавы администрации Херсонской области Стремоусов пообещал ответить Киеву на ракетные обстрелы

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в своем Telegram-канале, что ракетные атаки Киева по городам региона не останутся без ответа. Он добавил, что Херсон контролируется союзными войсками и никаких предпосылок для входа противника в регион нет.

Удары, нанесённые по административным зданиям, не останутся без внимания. <...> Нет никаких предпосылок для входа нацистов и западных наёмников на территорию Херсонской области, — говорится в сообщении.

Накануне в центре Херсона прогремело по меньшей мере шесть мощных взрывов. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

Ранее 18 сентября представители оперативных служб сообщили, что российские силовики ликвидировали в Херсоне группу вооруженных диверсантов. Среди военнослужащих и мирных граждан жертв и пострадавших нет.

Стремоусов также рассказал, что на него готовится покушение по личному приказу украинского президента Владимира Зеленского, угрозы в адрес его семьи приходят ежедневно. Он добавил, что в Киеве его считают предателем. По словам замглавы региона, его безопасность обеспечивают сотрудники российских спецслужб.