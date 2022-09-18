Стало известно о ликвидации вооруженных диверсантов в Херсоне

Фото: МО РФ

Российские силовики ликвидировали в Херсоне группу вооруженных диверсантов. Среди военнослужащих и мирных граждан жертв и пострадавших нет, передает ТАСС со ссылкой на представителя оперативных служб.

Была выявлена группа вооруженных лиц, оказавших сопротивление. Российские силовики оперативно выехали на место и нейтрализовали преступников. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет. В настоящий момент стрельба закончилась, — сказал собеседник агентства.

В военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области добавили, что в результате проведения операции существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано. Там подчеркнули, что территория Херсона полностью контролируется российскими военными и правоохранительными органами.

Накануне сообщалось, что в центре Херсона были слышны выстрелы из автоматического оружия. Некоторое время спустя появилась информация о проведении контртеррористической операции в районе железнодорожного вокзала с использованием тяжелой техники – БТР и БМД.