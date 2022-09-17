СМИ сообщили о проведении контртеррористической операции в Херсоне «Вести Крым»: в Херсоне проходит контртеррористическая операция

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В Херсоне в районе железнодорожного вокзала проходит контртеррористическая операция, сообщает телеканал «Вести Крым» в своем Telegram-канале. Корреспондент телеканала рассказал, что в центре города задействована тяжёлая техника — БТР и БМД. Он добавил, что силовики уничтожают боевиков, которые засели в нежилом здании.

В районе ж/д вокзала в Херсоне проходит контртеррористическая операция, — сказано в публикации.

О том, что в центре Херсона слышны выстрелы из автоматического оружия, сообщил ранее РИА Новости источник в оперативных службах. До этого поступала информация, что в городе прогремели пять взрывов. По предварительным данным, работала система ПВО.

В Минобороны России ранее заявили, что наступление ВСУ в Херсонской области в районе населенного пункта Правдино провалилось. В ходе наступления украинские военные потеряли 120 человек убитыми, семь танков и 13 БМП. ВСУ в результате ударов ВС РФ также потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях.

В ведомстве добавили, что украинская армия вновь обстреливает район Запорожской АЭС, создавая угрозу техногенной катастрофы. В общей сложности за минувшие сутки артиллерийские подразделения ВСУ выпустили 15 снарядов.