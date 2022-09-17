Минобороны России: ВСУ возобновили обстрелы района Запорожской АЭС

Фото: МО Украины

Украинская армия вновь обстреливает район Запорожской АЭС, создавая угрозу техногенной катастрофы, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. В общей сложности за минувшие сутки артиллерийские подразделения ВСУ выпустили 15 снарядов.

Киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано два артиллерийских обстрела дачного поселка «Волна» и тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции, — говорится в тексте.

В ведомстве добавили, что обстрел велся из района Никополя Днепропетровской области. Ответным огнем ВС России украинские артподразделения были подавлены. Радиационная обстановка на станции остается в норме.

Накануне ВСУ открыли артиллерийский огонь по береговой линии Энергодара в непосредственной близости от ЗАЭС. Городские власти призвали жителей проследовать в безопасное место.

Член военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что Украина стремится изолировать Запорожскую АЭС от подконтрольных России территорий. По его словам, киевские власти возобновили подпитку станции, не хотят делиться электроэнергией и пытаются сделать все возможное, чтобы АЭС «замыкалась только на их энергосистему».