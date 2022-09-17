В Запорожье заявили о попытках Киева изолировать ЗАЭС ВГА Запорожья: Киев пытается изолировать ЗАЭС

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Киев пытается изолировать Запорожскую АЭС от подконтрольных России территорий, заявил в беседе с РИА Новости член военно-гражданской администрации (ВГА) Владимир Рогов. По его словам, для этого бойцы ВСУ обстреливают ТЭС и другие объекты энергетической инфраструктуры региона.

Боевики Зеленского целенаправленно наносят удары по ТЭС и энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить ее и изолировать АЭС от освобожденной части Запорожской области, — считает Рогов.

По его словам, киевские власти возобновили подпитку станции, не хотят делиться электроэнергией и пытаются сделать всё возможное, чтобы АЭС «замыкалась только на их энергосистему».

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) ранее принял резолюцию с призывом к РФ вывести свои силы с территории ЗАЭС. Против принятия резолюции проголосовали Россия и Китай, семь стран — Египет, Индия, Пакистан, Сенегал, Бурунди, ЮАР и Вьетнам — воздержались. Совет выразил сожаления в связи с продолжающимся присутствием российских сил на территории станции.

В постпредстве РФ документ назвали антироссийским и отметили, что в нем ни разу не говорится о постоянных обстрелах атомного объекта со стороны ВСУ. Члены миссии отметили, что страны Запада «протащили» в совете управляющих агентства антироссийское постановление с помощью голосования. По мнению представителей постпредства, МАГАТЭ старается выгородить Киев, которому оказывают поддержку страны Запада.