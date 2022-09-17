РИА Новости: в центре Херсона прозвучали выстрелы из автоматического оружия

Фото: Максим Тищенко/ТАСС

В центре Херсона слышны выстрелы из автоматического оружия, сообщил РИА Новости источник в оперативных службах. До этого поступала информация, что в городе прогремели пять взрывов. По предварительным данным, работала система ПВО.

Стрельба очередями слышна в центре города, — говорится в сообщении.

В Минобороны России ранее заявили, что наступление ВСУ в Херсонской области в районе населенного пункта Правдино провалилось. В ходе наступления украинские военные потеряли 120 человек убитыми, семь танков и 13 БМП. ВСУ в результате ударов ВС РФ также потеряли более 140 военнослужащих убитыми и ранеными в Николаевской и Херсонской областях.

В ведомстве добавили, что украинская армия вновь обстреливает район Запорожской АЭС, создавая угрозу техногенной катастрофы. В общей сложности за минувшие сутки артиллерийские подразделения ВСУ выпустили 15 снарядов.