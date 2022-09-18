В центре Херсона прогремело по меньшей мере шесть мощных взрывов, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, в регионе может работать российская система ПВО. Информацию об обстреле подтвердил заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.
Шесть мощных взрывов прогремели в центре Херсона, — говорится в сообщении.
Стремоусов добавил, что информация уточняется. При этом он подтвердил, что по городу стреляют ракетами.
По данным Telegram-канала Readovka, взрывов прогремело не шесть, а восемь. Сведения о пострадавших и погибших уточняются.
Ранее 18 сентября представители оперативных служб сообщили, что российские силовики ликвидировали в Херсоне группу вооруженных диверсантов. Среди военнослужащих и мирных граждан жертв и пострадавших нет.
В военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области добавили, что в результате проведения операции существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано. Там подчеркнули, что территория Херсона полностью контролируется российскими военными и правоохранительными органами.
Накануне сообщалось, что в центре Херсона были слышны выстрелы из автоматического оружия. Некоторое время спустя появилась информация о проведении контртеррористической операции в районе железнодорожного вокзала с использованием тяжелой техники — БТР и БМД.