РИА Новости: в центре Херсона прогремело шесть мощных взрывов

Фото: Дмитрий Макеев/РИА Новости

В центре Херсона прогремело по меньшей мере шесть мощных взрывов, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, в регионе может работать российская система ПВО. Информацию об обстреле подтвердил заместитель главы обладминистрации Кирилл Стремоусов.

Шесть мощных взрывов прогремели в центре Херсона, — говорится в сообщении.

Стремоусов добавил, что информация уточняется. При этом он подтвердил, что по городу стреляют ракетами.

По данным Telegram-канала Readovka, взрывов прогремело не шесть, а восемь. Сведения о пострадавших и погибших уточняются.

Ранее 18 сентября представители оперативных служб сообщили, что российские силовики ликвидировали в Херсоне группу вооруженных диверсантов. Среди военнослужащих и мирных граждан жертв и пострадавших нет.

В военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области добавили, что в результате проведения операции существенного материального ущерба городу и его жителям не зафиксировано. Там подчеркнули, что территория Херсона полностью контролируется российскими военными и правоохранительными органами.

Накануне сообщалось, что в центре Херсона были слышны выстрелы из автоматического оружия. Некоторое время спустя появилась информация о проведении контртеррористической операции в районе железнодорожного вокзала с использованием тяжелой техники — БТР и БМД.