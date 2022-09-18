Стремоусов рассказал о готовящемся покушении на него по приказу Зеленского

Фото: Социальные сети

Замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал, что на него готовится покушение по личному приказу украинского президента Владимира Зеленского. Он добавил, что в Киеве его считают предателем. Он рассказал, что ежедневно получает угрозы в адрес семьи. По словам замглавы региона, его безопасность обеспечивают сотрудники российских спецслужб.

Власти Украины посчитали, что я предатель и предал Украину. Меня хотят убить по личному указанию президента Украины Владимира Зеленского. Угрожают моей семье, жене, детям. Я каждый день получаю угрозы, — поделился Стремоусов в своем Telegram-канале.

Он допустил, что в Херсоне действуют группы, которые выслеживают его с целью убийства. Стремоусов при этом подчеркнул, что с помощью убийств Киев ничего не добьется.

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) осуществили ракетный удар по зданию военно-гражданской администрации (ВГА) в Херсоне и убийство чиновников в Бердянске. Он добавил, что Бердянск, Мелитополь и Херсон — это законные цели диверсионных групп ВСУ. Подоляк отметил, что одной из целей украинских военных стали заместитель мэра Бердянска Олег Бойко и его жена Людмила. По его словам, артиллерия ВСУ также отрабатывала удары по Херсону.