Село Ломаковка в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате произведенных действий были повреждены местная электрическая подстанция и несколько домов.
Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений, — написал глава региона.
О жертвах со стороны местного населения Богомаз не сообщил. На месте происшествия работают оперативные службы.
Накануне Богомаз поделился информацией о новых обстрелах со стороны ВСУ. По его словам, обстреляли населенный пункт Сачковичи в Климовском районе, повреждена линия электропередачи. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.
До этого Telegram-канал Mash сообщил об обстрелах приграничных районов Брянской области, по которым было выпущено не менее 10 снарядов. Уточняется, что ударам подверглись село Климово, деревня Курковичи и город Клинцы. Брянская область многократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, только за последние два месяца на нее было совершено несколько атак.