Губернатор заявил об обстреле села Ломаковка Брянской области Губернатор Брянской области заявил об обстреле села Ломаковка

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777

Село Ломаковка в Брянской области подверглось артиллерийскому обстрелу со стороны украинских войск, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. По его словам, в результате произведенных действий были повреждены местная электрическая подстанция и несколько домов.

Сегодня утром с территории Украины был произведён артиллерийский обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. В результате обстрела повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений, — написал глава региона.

О жертвах со стороны местного населения Богомаз не сообщил. На месте происшествия работают оперативные службы.

Накануне Богомаз поделился информацией о новых обстрелах со стороны ВСУ. По его словам, обстреляли населенный пункт Сачковичи в Климовском районе, повреждена линия электропередачи. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

До этого Telegram-канал Mash сообщил об обстрелах приграничных районов Брянской области, по которым было выпущено не менее 10 снарядов. Уточняется, что ударам подверглись село Климово, деревня Курковичи и город Клинцы. Брянская область многократно подвергалась обстрелам со стороны Украины, только за последние два месяца на нее было совершено несколько атак.