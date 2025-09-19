Губернатор Кузбасса дал старт строительству нового отеля на курорте Губернатор Середюк залил первый куб бетона в фундамент отеля на курорте Шерегеш

Губернатор Кузбасса Илья Середюк принял участие в закладке фундамента нового отеля на горнолыжном курорте в Шерегеше, сообщает «Сiбдепо». Глава региона и представители застройщика залили первый куб бетона на стройплощадке.

Сегодня мы приступаем, по сути, к строительству третьего этапа современного гостиничного комплекса, который будет не только содержать в себе номера для проживания, но и также богатую инфраструктуру, — сказал Середюк.

Как отметил губернатор, подрядчик четко придерживается сроков, установленных еще в 2022 году. Более того, работы продвигаются быстрее запланированного: в некоторых зданиях уже начали отделку, и первые жильцы смогут заселиться в новый комплекс уже этой зимой.

Ранее Середюк проинспектировал в Кемерово строительство нового кампуса образовательного проекта для IT-специалистов «Школа 21». На данный момент общая готовность здания составляет около 25%.