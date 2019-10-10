Губернатор Левченко, который с 2015 года возглавляет Иркутскую область, решил порадовать и себя, и своих сотрудников. Сам себе он предложил поднять зарплату на 44%, но и другому служивому люду пропорционально также обещал рост благосостояния. Собственно, голые цифры такого повышения воображения не потрясут. Однако суть в том, что заработок чиновника напоминает капустный кочан, в котором сам оклад лишь небольшая часть официального дохода, складывающегося из разного рода месячных, квартальных, годовых премий, надбавок за трудовой служивый стаж, классный чин и много другого. А потому при официальной зарплате менее двадцати тысяч в месяц тот же Левченко в декларации за прошлый год показал общий доход в пять с половиной миллионов рублей.

И, казалось бы, зачем небедствующему губернатору лишний раз залезать в небогатую региональную казну на фоне всех бедствий и неурядиц, обрушившихся в этом году на область. Разве дополнительным 32 миллионам рублей, которые придется изыскать на повышение зарплат слуг народа уже в ближайшее время, не нашли бы более достойного применения в условиях, когда в залитых водой городках и селах тысячи иркутян, оказавшихся в отчаянном положении, нуждаются в срочной помощи.

Nikolay Titov/Global Look Press

Между тем, сначала губернатор распорядился выплатить своим коллегам-чиновникам компенсацию за переработку в самые напряженные месяцы паводка. Видимо, за те подневольные поездки в места разбушевавшейся стихии, лишившей многие тысячи сограждан всего самого необходимого, квинтэссенцией которых стала знаменитая речь пресс-секретарши Левченко, Ирины Алашкевич, обозвавшей земляков и «бичьем», и «быдлом».

Словом, в условиях, когда область оказалась почти под внешним федеральным управлением, когда местное чиновничество продемонстрировало перед лицом серьезного кризиса полную организационную импотенцию, повышение зарплат чиновникам хоть бы и на символическую копейку изначально выглядело эдаким глумлением над здравым смыслом. Мол, все говорят о возможной скорой отставке Левченко, а он, как бы рисуясь, демонстрирует свою полную независимость от общественного мнения. И, естественно, уверенность в собственном политическом будущем. Раз уж с таким вызовом предпринимает априорно непопулярные меры.

Понятно, что земляки откликнулись на такую губернаторскую меркантильность едкими репликами в соцсетях. Особенно иркутян интересует ответ на сакраментальный вопрос, правда ли, что он действительно коммунист. А то ведь заводов не строит, ключей от бесплатных квартир не вручает. Да и трудовых подвигов не совершает. Зато о благосостоянии своих коллег-чиновников забоится.

Пожалуй, коммунистом Левченко остаётся только для своего партийного шефа Геннадия Зюганова, который уже потребовал от федеральных телеканалов наказать сотрудников, которые якобы необъективно освещали деятельность губернаторской команды во время природного катаклизма. Не исключено, что и в сообщении о повышении окладов жалованья в Иркутске в верхах партии усмотрят провокацию.