Губернатор Брянской области сообщил об обстреле региона ВСУ

Фото: Министерство обороны Украины

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ВСУ ударили по селу Белая Берёзка в Трубчевском районе. Обстрел вёлся из миномётов, пишет глава региона в своём Telegram-канале.

По сообщению Богомаза, на территорию посёлка было выпущено порядка 18 мин. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

На месте работают все оперативные службы, — написал брянский губернатор.

Накануне на железнодорожных путях в Брянской области произошёл взрыв. Сработало взрывное устройство в Унечском районе перед грузовым составом. Из-за этого в кабине машиниста выбило стёкла.

Ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинский БПЛА обстрелял пограничный пост и АЗС в регионе. Жертв и пострадавших не было, гражданские объекты не получили повреждений.