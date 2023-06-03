Грузовик с отказавшими тормозами разбил более десятка машин в Петербурге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Петербурге на улице Софийской грузовик с отказавшими тормозами разбил более десятка машин, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по городу. По данным ведомства, пострадали 16 человек, в том числе пятилетний ребенок. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

На Софийской улице в Петербурге столкнулись 12 автомобилей, пострадали 16 человек, — сообщили в МЧС.

Предварительной причиной ДТП стал выезд грузового автомобиля на встречную полосу.

3 июня трое детей и трое взрослых погибли в результате ДТП в Нижегородской области. Авария произошла утром 3 июня в Воротынском районе.

По данным ГИБДД, на 554-м километре автодороги Москва — Уфа столкнулись легковой автомобиль Nissan Almera и грузовик ГАЗон Next. В результате на месте происшествия погибли водитель Nissan, одна из пассажирок и двое детей. Еще один ребенок и женщина, получившие травмы, были доставлены в больницу и там скончались. Предположительно, причиной ДТП стало то, что водитель легкового автомобиля уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Мытищах произошло ДТП с участием пяти автомобилей. В результате один человек погиб и еще четверо пострадали. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу и въехал в несколько легковых авто, ожидавших разрешающего сигнала светофора.