Группировка «Восток» уничтожила разведгруппу ВСУ в ДНР ТАСС: российская группировка «Восток» уничтожила разведгруппу ВСУ в ДНР

Фото: МО РФ

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что военнослужащие ВС РФ сорвали три попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести разведку боем на Южно-Донецком направлении. Также уничтожена разведгруппа противника, отметил он в беседе с ТАСС.

На Южно-Донецком направлении сорваны три попытки проведения противником разведки боем передовых позиций группировки «Восток», а также уничтожена разведгруппа, ликвидировано более 20 боевиков, — рассказал начальник пресс-центра.

Он добавил, что расчету зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» удалось сбить дрон ВСУ «Валькирия». В районах населенных пунктов Водяное и Новопавловка автоматические звукометрические комплексы обнаружили артиллерийские точки противника. Ударом из САУ «Гиацинт-С» разбиты две гаубицы ВСУ, заключил Гордеев.

Ранее начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что военнослужащие ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении. По его словам, также сорваны три попытки ВСУ провести ротацию на передовой.