Российские военные уничтожили диверсантов ВСУ под Купянском РИА Новости: российские силы уничтожили две группы украинских диверсантов под Купянском

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов РСЗО «Ураган» в ходе СВО

Начальник пресс-центра российской группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что военнослужащие ВС РФ уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника на Купянском направлении. По его словам, которые приводит РИА Новости, также сорваны три попытки ВСУ провести ротацию на передовой.

В течение дня на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, — рассказал Зыбинский.

Он добавил, что расчеты огневой группы зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» сбили четыре беспилотника противника. Среди целей, пораженных в районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка, Ольшана, оказались модели дронов «Фурия», «Валькирия» и «Лелека-100».

Кроме того, у населенного пункта Волчанские Хутора расчет гаубицы 2А65 «Мста-Б» поразил орудие противника Д-30, — уточнил Зыбинский.

Ранее сообщалось, что ВС РФ уничтожили три группы диверсантов ВСУ в районе населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, группировка российских войск «Центр» также сорвала контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР.