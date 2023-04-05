Под Донецком пресечена работа трех групп диверсантов Минобороны РФ сообщило о срыве контратаки ВСУ в районе Северска в ДНР

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Вооруженные силы России пресекли работу трех групп диверсантов ВСУ в районе населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале. Кроме того, группировка российских войск «Центр» сорвала контратаку ВСУ в районе Северска в ДНР.

Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Никольское и Новополь Донецкой народной республики. Кроме того, пресечена деятельность трех диверсионно-разведывательных групп в районах населенных пунктов Владимировка, Мирное и Никольское, — говорится в сообщении.

Всего за сутки на Купянском, Краснолиманском, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ликвидировано около 580 солдат ВСУ. Также уничтожено две гаубицы Д-30, перехвачено 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.

Кроме того, начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Иван Бигма заявил, что военные ВС РФ уничтожили украинский БТР и до 15 солдат на Донецком направлении. В районе населенного пункта Водяное была уничтожена БМП.