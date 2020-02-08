https://static.news.ru/photo/06611208-4b65-11ea-a622-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Минздрав сообщил о состоянии граждан Китая, которых поместили на карантин в посёлке Ужевка в Челябинской области. Они оказались полностью здоровыми.

Всего на месте шесть граждан КНР, они осмотрены врачами, здоровы, — цитирует ТАСС Сообщение ведомства.

Сотрудники Минздрава приняли решение свернуть карантинный пункт, который вызывал недовольство у местных жителей. Вопрос о его переносе будет обсуждаться в понедельник (10 февраля 2020 года — прим. NEWS.ru).

В Есаулке пообщался с собравшимися жителями. Сообщил им, что карантинного центра в поселке не будет. Объяснил ситуацию, развеял беспочвенные слухи. Потом обсудили проблемы поселка в целом, — заявил заместитель губернатора по Челябинской области.

Ранее NEWS.ru писал, что китаянке из Ухани удалось вылечиться от коронавируса в Объединённых Арабских Эмиратах.