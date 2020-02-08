https://static.news.ru/photo/a9a4e444-4b3d-11ea-9bd6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Власти Челябинской области приняли решение закрыть карантинный центр для больных коронавирусом граждан Китая, поскольку люди перекрыли к нему дорогу.

Жители посёлка Рощино Сосновского района посчитали, что оздоровительный лагерь «Утёс» в деревне Ужовка находится близко к пищевым предприятиям, школам и детским садам. Около 50 человек собрались на стихийном митинге, а затем поехали к санаторию «Утёс» и перекрыли дорогу живым щитом.

Почему нельзя было выбрать учреждение, находящееся на отдалении от населённых пунктов. Тут вокруг деревни. Персонал все местные — днём там, вечером домой пришли, — возмущались местные жители.

Власти провели с людьми переговоры и решили перевезти граждан КНР в другое место, свернув работу карантинного центра, сообщает Znak.

Глава областного Минздрава Юрий Семёнов заявил, что в настоящий момент в Ужовке находятся шесть граждан Китая, их увезут оттуда, 15 китайцев — в инфекционном отделении больницы в Миассе, ещё двоих увезли на машине, поскольку её не пустили жители Сосновского района.

Ранее NEWS.ru писал, что пожилая женщина в Екатеринбурге преградила путь автобусу с жителями Китая, которых везли на карантин. Бабушка опасалась, что из-за распространения вируса пострадают её внуки.