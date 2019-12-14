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Премию «Человек года» получили 55 самых активных коллективов, руководителей и участников проекта «Московское долголетие». Изначально многие пенсионеры с недоверием относились к танцам и театральным постановкам, но сейчас вошли во вкус и собираются даже гастролировать.

Летом наша команда «Победа» стала первой в соревнованиях по формейшену (когда на паркете одновременно выступает несколько пар). И один из судей, испанец, позвал коллектив к себе в гости в Валенсию....