Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ, согласно которому для работников государственных органов выходной день 28 декабря переносится на 31 декабря.
Глава Бурятии своим указом перенёс выходной день — субботу 28 декабря на вторник 31 декабря для работников госорганов и учреждений Республики Бурятия, — написал в Facebook пресс- секретарь главы региона Алексей Фишев.
Как ранее писал NEWS.ru, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря для всех работников государственных структур.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен