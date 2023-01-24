Горные курорты Сочи позвали на помощь шамана Курорт «Красная поляна» в Сочи пригласил шамана из Сибири, чтобы призвать снегопад

Фото: vk.com/kp_resort

Горные курорты в Сочи озаботились дефицитом снега и решили обратиться за помощью к сибирским шаманам. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что из-за аномально теплого декабря там пришлось перенести открытие зимнего сезона на более поздние даты, однако к середине января в регион вновь вернулась солнечная погода и выпавшего снега в горах стало недостаточно для полноценного катания.

В результате администрация курорта «Красная поляна» пригласила в Сочи сибирского шамана. Тот провел специальный обряд, помогающий ускорить начало снегопадов.

На курорте «Роза Хутор» к вопросу подошли с меньшей долей мистики и просто предложили всем подписчикам своего Telegram-канала кликнуть на символ в виде кита, чтобы сбылся прогноз синоптиков, обещающий похолодание с 28 января.

В свою очередь представители курорта «Газпром» сообщили, что у них работают специальные пушки и потому снежного покрова достаточно для катания.

Как отмечают в гидрометцентре Краснодарского края, установившееся в настоящее время в регионе тепло является временным и вскоре ему на смену придут холода. Предполагается, что уже в ближайшие выходные в горах выпадет снег, а в прибрежной зоне температура воздуха будет понижаться.

Ранее агентство Reuters сообщило о том, что группа шаманов в столице Перу Лиме сделала предсказание, согласно которому конфликт между Россией и Украиной закончится в 2023 году. По прогнозу шаманов, мирный договор будет подписан к августу текущего года.

В свою очередь якутский шаман Алексей Божедонов предсказывал, что специальная военная операция на территории Украины может вступить в фазу завершения уже 11 ноября. Он подчеркивал, что ближе к дате «грядет что-то большое», однако более подробную информацию давать отказался.