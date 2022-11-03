Якутский шаман назвал дату окончания военной операции на Украине Якутский шаман Божедонов заявил, что СВО начнет заканчиваться 11 ноября

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Специальная военная операция на территории Украины может вступить в фазу завершения уже 11 ноября, заявил в беседе с SakhaDay якутский шаман Алексей Божедонов. Авторы текста отмечают, что в прошлый раз предсказатель почти точно определил дату начала СВО. Он подчеркнул, что ближе к дате «грядет что-то большое», однако более подробную информацию давать отказался.

Спецоперация начнет заканчиваться 11.11.2022, процесс это длительный. <...> Грядет что-то большое, про это запрещено говорить. Не скажу, хорошее или плохое. Высшие силы запрещают нам раскрывать планы Бога. Если мы раскроем, то темные силы начнут действовать, и план не выполнится. Чем ближе событие, тем строже. А когда событие произойдет, то я сам все расскажу, — заверил Божедонов.

Ранее врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг сообщил, что чем больше социальных потрясений происходит в стране, тем больше людей начинает обращаться к предсказателям и другим источникам веры. Он добавил, что на данный момент, в свете напряженной обстановки в мире, популярность работников культа среди россиян может возрасти.

Психотерапевт рассказал, почему кажется, что предсказания действительно сбываются. По его словам, люди на самом деле слышат только то, что хотят услышать, стараясь выделять положительные для себя моменты. Такой психотерапевтический прием изобрела природа, чтобы у людей сохранялась мотивация жить дальше. Это и называется вера.