Шаманы в Перу предсказали дату окончания конфликта на Украине Reuters: шаманы в Перу предсказали окончание конфликта на Украине к августу 2023 года

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Конфликт между Россией и Украиной закончится в 2023 году, предсказала группа шаманов в столице Перу Лиме, сообщает Reuters. По прогнозу шаманов, мирный договор будет подписан к августу следующего года.

Все это успокоится. Наступит мир, спокойствие. Вот что мы видели, — сказал шаман Клеоф Седано.

В ноябре якутский шаман Алексей Божедонов предсказывал, что специальная военная операция на территории Украины может вступить в фазу завершения уже 11 ноября. Он подчеркивал, что ближе к дате «грядет что-то большое», однако более подробную информацию давать отказался.

Ранее врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг сообщил, что чем больше социальных потрясений происходит в стране, тем больше людей начинает обращаться к предсказателям и другим источникам веры. Он добавил, что на данный момент в свете напряженной обстановки в мире популярность работников культа среди россиян может возрасти. Психотерапевт рассказал, почему кажется, что предсказания действительно сбываются. По его словам, люди на самом деле слышат только то, что хотят услышать, стараясь выделять положительные для себя моменты.