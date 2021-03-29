Главу нижегородского линейного управления МВД на транспорте задержали

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Сотрудники ФСБ задержали начальника Линейного управления МВД Нижнего Новгорода полковника полиции Алексея Епишина. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По данным Приволжского следственного управления СК РФ, одновременно задержаны ещё несколько человек из числа руководящего состава линейного управления. Их подозревают в том, что в декабре 2020 года они получили более 1 млн рублей от своих подчинённых в качестве «откатов» за выписанные премии. С каждого сотрудника они получили по 10-15 тысяч рублей, сообщает «Коммерсант».

В управлении и по месту жительства задержанных проходят обыски.