Глава Воронежской области сообщил об отправке 950 добровольцев на Украину

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Власти Воронежской области организовали отправку в зону проведения специальной военной операции почти 950 добровольцев, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Александр Гусев. По его словам, бойцам фронта передали уже более 125 тонн гуманитарного груза, а предприниматели закупили оборудования на 34 млн рублей.

По состоянию на сегодня мы отправили на СВО почти 950 добровольцев, которые в дополнение к федеральным выплатам получают выплаты региональные (100 тысяч рублей разово и 20 тысяч рублей в месяц в течение полугода плюс помощь семьям), — написал Гусев.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров предложил объявить в России «самомобилизацию», в рамках которой руководители регионов могут подготовить, обучить и укомплектовать добровольцев для помощи СВО. По его словам, в стране «достаточно искренних патриотов, готовых пополнить ряды вооруженных сил».

Идею Кадырова по подготовке добровольцев в регионах России поддержал крымский глава Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что процесс уже идет, руководство республики сделает все необходимое, чтобы добровольцы «уходили полностью экипированные». Губернатор Курской области Роман Старовойт также поддержал призыв главы Чечни, как и губернатор Магаданской области Сергей Носов.