Глава Тувы попросил Минздрав прислать врачей для борьбы с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/2dd170b4-b6e8-11ea-b8d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Шолбан Кара-Оол/vk.com

Глава Тувы Шолбан Кара-оол сообщил, что на территории 55-й мотострелковой бригады зафиксирована вспышка COVID-19. В связи с этим он планирует обратиться в Минздрав с просьбой направить в республику бригаду врачей для помощи местным медикам в борьбе с новым заболеванием.

Намерен обратиться в Минздрав России, в департамент здравоохранения Москвы для направления к нам бригады опытных реаниматологов, анестезиологов и высокопрофессиональных врачей других направлений в количестве 15 докторов, — написал глава республики в Facebook.

По его словам, на территории бригады будет создан инфекционный госпиталь. Это необходимо, чтобы не допустить дальнейшего распространения болезни, пишет «Парламентская газета».

Как ранее писал NEWS.ru, в Алтайском крае коронавирусом заразились 25 медиков Кулундинской центральной районной больницы. На данный момент четверо из заболевших медиков лежат в больнице. Остальные находятся на амбулаторном лечении. Хирургическое и терапевтическое отделения больницы приостановили работу после выявления первых заболевших.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 выявлен более чем у 9,4 млн человек, свыше 482 тысяч умерли, более 4,7 млн выздоровели. Россия занимает третью строчку по количеству заразившихся в мире. На первом месте США — 2 381 361 человек, на втором Бразилия — 1 188 631.

В РФ выявили 613 994 случая заражения, 375 164 россиянина выздоровели, 8605 граждан скончались.