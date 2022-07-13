Глава Ростуризма назвала Крым безопасным для туристов

Фото: Алексей Мальгавко/РИА Новости

Отдыхающие на Солдатском пляже в Севастополе в Крыму

Крымский полуостров безопасен для отдыха туристов, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС. Она добавила, что у нее родители и сестра сейчас находятся в Крыму.

Что касается безопасности, у меня мама, папа и сестра сейчас отдыхают в Крыму. Мне кажется, это более чем красноречивый ответ на то, как я оцениваю безопасность полуострова - у меня самые близкие и дорогие люди прямо сейчас здесь отдыхают, и я к ним на несколько дней присоединюсь. Я считаю, что все безопасно, — сказала Догузова.

Она отметила, что в рамках своего визита в Крым уже посетила очень много туристических объектов и отметила «разнонаправленную тенденцию». По словам Догузовой, в ряде гостиниц полуострова падение загрузки практически минимальное: на уровне 10 –15%.

Гендиректор туроператора по организации въездного туризма Валерия Девятовская ранее заявила, что меры господдержки для отрасли туризма, предложенные Ростуризмом и Федеральной антимонопольной службой, направлены не в ту сторону. Она отметила, что в стране не существует конгрессного туризма, исчез иностранный, но в этом направлении никакой помощи нет.